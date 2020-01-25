Потенциально опасный астероид приближается к Земле – NASA, фото: pixabay

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Потенциально опасный астероид приближается к Земле.

Он пролетит вблизи нашей планеты в феврале. Об этом сообщает NASA.

Номер 163373 — обозначение объекта. Его диаметр составляет от 440 до 990 м. Сейчас астрофизики следят за траекторией полета, фиксируют необходимые данные. Граждан призывают соблюдать спокойствие.

Как утверждают американские ученые, на минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 15 февраля. Оно в 15 раз больше дистанции от планеты до Луны.

Астероид открыли 23 октября 1995 года. Космический объект относится астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. По этой причине они попадают в группу потенциально опасных.

Согласно открытым данным, в следующий раз астероид пролетит около Земли в 2075 году.

Ранее в NASA заявили о старте общего проекта с Европейским космическим агентством (ESA). Инициатива призвана защитить Землю от астероидов, которые при столкновении с планетой наносят ей вред.