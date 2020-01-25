Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Потенциально опасный астероид приближается к Земле – NASA, фото: pixabay

Потенциально опасный астероид приближается к Земле — NASA

25 янв 2020, 13:23
999

Потенциально опасный астероид приближается к Земле.

Он пролетит вблизи нашей планеты в феврале. Об этом сообщает NASA.

Номер 163373 — обозначение объекта. Его диаметр составляет от 440 до 990 м. Сейчас астрофизики следят за траекторией полета, фиксируют необходимые данные. Граждан призывают соблюдать спокойствие.

Как утверждают американские ученые, на минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 15 февраля. Оно в 15 раз больше дистанции от планеты до Луны.

Астероид открыли 23 октября 1995 года. Космический объект относится астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. По этой причине они попадают в группу потенциально опасных.

Согласно открытым данным, в следующий раз астероид пролетит около Земли в 2075 году.

Ранее в NASA заявили о старте общего проекта с Европейским космическим агентством (ESA). Инициатива призвана защитить Землю от астероидов, которые при столкновении с планетой наносят ей вред.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа самолета в Иране: виновного в атаке бросили за решетку

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» расследуют правоохранители. Виновный в трагедии находится в тюрьме

Новости мира
11:22