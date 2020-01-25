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Потенциально опасный астероид приближается к Земле – NASA, фото: pixabay
Потенциально опасный астероид приближается к Земле — NASAhttps://racurs.ua/n132634-potencialno-opasnyy-asteroid-priblijaetsya-k-zemle-nasa.htmlРакурс
Потенциально опасный астероид приближается к Земле.
Он пролетит вблизи нашей планеты в феврале. Об этом сообщает NASA.
Номер 163373 — обозначение объекта. Его диаметр составляет от 440 до 990 м. Сейчас астрофизики следят за траекторией полета, фиксируют необходимые данные. Граждан призывают соблюдать спокойствие.
Как утверждают американские ученые, на минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 15 февраля. Оно в 15 раз больше дистанции от планеты до Луны.
Астероид открыли 23 октября 1995 года. Космический объект относится астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. По этой причине они попадают в группу потенциально опасных.
Согласно открытым данным, в следующий раз астероид пролетит около Земли в 2075 году.
Ранее в NASA заявили о старте общего проекта с Европейским космическим агентством (ESA). Инициатива призвана защитить Землю от астероидов, которые при столкновении с планетой наносят ей вред.
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