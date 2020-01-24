ДНК древних людей возрастом 8 тыс. лет впервые расшифровали - генетики, фото: PublicDomainPictures

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ДНК древних людей возрастом 8 тыс. лет расшифровали генетики.

Эксперты исследовали кости сразу четырех древних жителей современного Камеруна в возрасте от 4 до 15 лет. В журнале Nature опубликовали данные наблюдений.

По словам специалистов, такие образцы генетической структуры из остатков древних Homo sapiens тестировали впервые. ДНК людей, которые жили на территории Африки в каменном веке, раньше не исследовалось.

Американские ученые не ожидали получить положительные результаты. ДНК жителей пещеры Шум Лака пригодны для восстановления фрагментов полного генома. Они присутствовали в достаточном количестве в костях сразу четырех древних жителей Африки.

В остатках зафиксированы отдельные части митохондриальной ДНК. Это вещество в организме передается от матери к детям, или мужской Y-хромосомы. Специалисты планируют раскрыть историю миграций возможных предков народов банту, живших в этом регионе примерно 10−15 тыс. лет назад.

Жители пещеры Шум Лака, по мнению американских ученых, были близкими родственниками современных представителей народа банту. Они занимались собирательством, а также охотой.

Ранее ученые создали химеру из клеток обезьяны и человека для выращивания органов. Исследование провели американские и испанские специалисты.