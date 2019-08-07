Ученые создали химеру из клеток обезьяны и человека для выращивания органов, фото — Открытый мир

https://racurs.ua/n125301-uchenye-sozdali-himeru-iz-kletok-obezyany-i-cheloveka-dlya-vyraschivaniya-organov.html

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Группа ученых под руководством испанского биолога Хуана Бельмонте создала химеру человека и обезьяны — существо из клеток обоих видов млекопитающих.

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Статья, описывающая исследования, опубликована не в научном журнале, а в издании El Pais. The Scientist приводит слова руководителя команды ученых из американского и испанского университетов Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте, которая стремится создать химер, чтобы выращивать человеческие органы для пересадки.

Предыдущие эксперименты с клетками свиньи и овцы не принесли успеха: человеческие клетки не приживались. Но приматы — родственники человека, поэтому мы считаем, что в этом случае есть шанс, — заявил Бельмонте.

Биологи генетически модифицировали эмбрионы обезьян для дезактивации генов, которые необходимы для формирования органов. Затем ученые ввели эмбриону стволовые клетки человека, способные создавать ткани любого типа. В результате они получили клетки обезьяны с человеческими клетками. Животное не родилось, поскольку генетики остановили процесс развития эмбриона. На какой стадии эмбрионального развития это произошло, не уточняется.

Биолог из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне сообщил, что пока эмбрионам не дают развиваться дольше нескольких недель. У него отсутствуют этические вопросы к эксперименту, ведь сейчас это просто клубок клеток. Однако если новому существу позволить родиться, то это может стать огромной проблемой.

Эксперимент проводился в Китае, чтобы избежать юридических сложностей. Ученые, проводившие эксперимент, пользуются авторитетом в научных кругах. Группа Бельмонте из Института Салком и Испанского Католического университета Мурсии еще до эксперимента считалась одним из лидеров в создании межвидовых химер.

Раньше Бельмонте вместе с коллегами проводил эксперименты по химеризации свиньи и человека. Однако эффективность опыта оказалась крайне низкой. В полученном образце на 100 тыс. клеток животного приходилось лишь по одной человеческой.

Целью экспериментов по химеризации является получение неограниченного источника донорских органов — это позволит выращивать орган с нуля, делая его достаточно сложным, чтобы он мог прижиться в организме человека и нормально функционировать.