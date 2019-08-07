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Война не всех вылечила: в Матиос объяснили Рябошапци, почему нельзя ликвидировать Военную прокуратуру, фото — Антикор

Война не всех вылечила: у Матиоса объяснили Рябошапке, почему нельзя ликвидировать Военную прокуратуру

7 авг 2019, 19:42
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Коллектив военных прокуратур ответил на заявление заместителя председателя Офиса президента Украины Руслана Рябошапки о вероятной ликвидации Военной прокуратуры в процессе реформы правоохранительных органов.

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В заявлении, которое 7 августа опубликовали в Фейсбук Военной прокуратуры, слова Рябошапки назвали неприемлемыми и «обусловленными поверхностным представлением о ее деятельности».

Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война не всех вылечила, — прокомментировали намерения Офиса президента.

Представители прокуратуры привели показатели работы этого ведомства с момента восстановления в 2014 году. Среди прочего, военные прокуроры, например, направили в суд 1,3 тыс. обвинительных актов по коррупционным преступлениям.

В ведомстве утверждают, что хотя численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, но 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлено в суд именно этим ведомством.

Напомним, что Рябошапка в интервью заявил, что в Украине не нужна военная прокуратура и военная юстиция в целом. Заместитель руководителя Офиса президента заявил, что на военную прокуратуру ждут перемены.

Источник: Ракурс


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