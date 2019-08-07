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Війна не всіх вилікувала: у Матіоса пояснили Рябошапці, чому не можна ліквідовувати Військову прокуратуру, фото — Антикор

Війна не всіх вилікувала: у Матіоса пояснили Рябошапці, чому не можна ліквідовувати Військову прокуратуру

7 сер 2019, 19:42
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Колектив військових прокуратур відповів на заяву заступника голови Офісу президента України Руслана Рябошапки щодо ймовірної ліквідації військової прокуратури в процесі реформи правоохоронних органів.

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У заяві, яку 7 серпня опублікували у Фейсбук Військової прокуратури, слова Рябошапки назвали неприйнятними і такими, що «обумовлені поверхневим уявленням про її діяльність».

Сподіваємося, що чергові реформи будуть конструктивними і обдуманими, позбавленими чиїхось замовлень, упакованих в реформаторську обгортку з бантиком. Війна ще не всіх вилікувала, — прокоментували наміри Офісу президента.

Представники прокуратури навели показники роботи цього відомства з моменту відновлення у 2014 році. З-поміж іншого, військові прокурори, наприклад, спрямували до суду 1,3 тис. обвинувальних актів по корупційним злочинам.

У відомстві стверджують, що хоча чисельність військових прокурорів складає 6% від загальної чисельності прокурорів, але 75% обвинувальних актів щодо злочинів відповідної підслідності направлено до суду саме цим відомством.

Нагадаємо, що Рябошапка в інтерв’ю заявив, що в Україні не потрібна військова прокуратура і військова юстиція загалом. Заступник керівника Офісу президента заявив, що на військову прокуратуру чекають зміни.

Джерело: Ракурс


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