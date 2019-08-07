Вчені створили химеру з клітин мавпи і людини для вирощування органів, фото — Відкритий світ

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Група вчених під керівництвом іспанського біолога Хуана Бельмонте створила химеру людини і мавпи — істоту з клітин обох видів ссавців.

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Стаття, що описує дослідження, опублікована не у рецензованому науковому журналі, а у виданні El Pais. The Scientist наводить слова керівника команди вчених з американського і іспанського університетів Хуана Карлоса Іспісуа Бельмонте, яка прагне створити химер, щоб вирощувати людські органи для пересадки.

Попередні експерименти з клітинами свині і вівці не принесли успіху: людські клітини не приживалися. Але примати — родичі людини, тому ми вважаємо, що в цьому випадку є шанс, — заявив Бельмонте.

Біологи генетично модифікували ембріони мавп для дезактивації генів, які необхідні для формування органів. Потім вчені ввели ембріону стовбурові клітини людини, здатні створювати тканини будь-якого типу. У результаті вони отримали клітини мавпи з людськими клітинами. Тварина не народилася, оскільки генетики зупинили процес розвитку ембріона. На якій стадії ембріонального розвитку це сталося, не уточнюється.

Біолог з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні повідомив, що поки ембріонам не дають розвиватися довше декількох тижнів. У нього відсутні етичні питання щодо експерименту, адже наразі це просто клубок клітин. Однак якщо новій істоті дозволити народитися, то це може стати величезною проблемою.

Експеримент проводився в Китаї, щоб уникнути юридичних складнощів. Вчені, що проводили експеримент, користуються авторитетом у наукових колах. Група Бельмонте з американського Інституту Салком і Іспанського Католицького університету Мурсії ще до експерименту вважалася одним з лідерів галузі створення міжвидових химер.

До цього Бельмонте разом з колегами проводив експерименти щодо химеризаціі свині і людини. Однак ефективність досвіду виявилася вкрай низькою. В отриманому зразку на 100 тис. клітин тварини припадало лише по одній людській.

Метою експериментів щодо химеризаціі є отримання необмеженого джерела донорських органів — це дозволить вирощувати орган з нуля, роблячи його досить складним, щоб він міг прижитися в організмі людини і нормально функціонувати.