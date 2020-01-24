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ДНК древніх людей віком 8 тис. років вперше розшифрували – генетики, фото: PublicDomainPictures

ДНК древніх людей віком 8 тис. років вперше розшифрували — генетики

24 січ 2020, 18:03
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ДНК древніх людей віком 8 тис. років розшифрували генетики.

Експерти дослідили кістки відразу чотирьох стародавніх жителів сучасного Камеруну у віці від 4 до 15 років. В журналі Nature опублікували дані спостережень.

За словами фахівців, такі зразки генетичної структури з решток древніх Homo sapiens взяли вперше. ДНК людей, які жили на території Африки у кам’яному віці, раніше не досліджувалось.

Американські вчені не сподівались отримати позитивні результати. Залишки ДНК жителів печери Шум Лаку придатні для відновлення фрагментів повного генома. Вони були присутні у кістках відразу чотирьох стародавніх жителів Африки в достатній кількості.

В рештках зафіксовано окремі частини мітохондріальної ДНК. Ця речовина в організмі передається від матері до дітей, або чоловічої Y-хромосоми. Фахівці планують розкрити історію міграцій можливих предків народів банту. Племена жили у цій місцевості приблизно 10−15 тис. років тому.

Жителі печери Шум Лаку, на думку американських вчених, були близькими родичами сучасних представників народу банту. Вони займались збиральництвом, а також мисливством.

Раніше вчені створили химеру з клітин мавпи і людини для вирощування органів. Дослідження провели американські та іспанські фахівці.

Джерело: Ракурс


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