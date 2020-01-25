В льодовиках Тибету вчені зафіксували 28 невідомих вірусів, фото: pixabay

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Ракурс

Невідомі віруси знайдено у льодовиках Тибету.

Всього 28 нових видів зафіксували вчені. Про це повідомляє Sciencealert.

За словами експертів, танення льодовиків здатне спровокувати втрату вірусної та мікробної інформації. Вона може реконструювати стан клімату в давнину.

Вчені детально описали відкриття 28 нових вірусних груп у льоді. Вони попередили, що кліматичні здатні звільнити стародавні віруси в сучасному світі.

Команда фахівців пробурила 50 м вглиб льодовика для отримання проб стародавнього льоду. Виявлено 33 групи вірусів, 28 з них — раніше не фіксувались.

Глобальне потепління, на думку вчених, могло призвести до втрати вірусної та мікробної інформації. Такі дані дозволяють відтворити стан клімату в давнину. Інфекційні агенти можуть виявитися патогенними не тільки для бактерій, але для тварин і людини.

Раніше генетики вперше розшифрували ДНК древніх людей віком 8 тис. років. В рештках зафіксовано окремі частини мітохондріальної ДНК.