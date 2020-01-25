Мощное землетрясение в Турции произошел вчера вечером, фото: Θωμας Τσουπρας

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Число жертв мощного землетрясения на востоке Турции, которое произошло вчера вечером, достигло 22 человек.

Магнитуда землетрясения составила 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Еще как минимум 40 человек достали из-под завалов, угрозы их жизни нет.

По сообщениям турецких чиновников, число пострадавших превышает 1 тыс. человек.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали 228 афтершоков (связанных с землетрясением подземных толчков, следующих за ним), магнитуда которых составила 4,0 и больше.

Отмечается, что землетрясение и последовавшие за ним афтершоки заставили многих людей в пострадавшем регионе оставить свои поврежденные дома, где оставаться было опасно.

В результате тысячи людей провели ночь после землетрясения в спортивных комплексах, парках, садах и конференц-залах.

Напомним, эпицентр этого землетрясения располагался на глубине 10 км в 4 км от города Доганьол.