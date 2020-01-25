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Эпидемия коронавируса: подтвержденные случаи распространения заболевания в 25 регионах Китая, фото: flickr

Эпидемия коронавируса: подтверждены случаи распространения заболевания в 25 регионах Китая (КАРТА)

25 янв 2020, 15:37
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Эпидемия коронавируса распространяется в Китае.

Почти во всех регионах зафиксированы случаи распространения заболевания. Сервис Google Maps помогает отследить данные.

Известно о 42 смертельных случаях. В провинции Хубэй погибло больше всего граждан — 40. Еще два человека умерли в провинциях Хэбэй и Хэйлунцзян.

В стране объявили высокий уровень реагирования. Власти оперативно будут реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. В городах и специальных административных районах государства введут дополнительные меры безопасности.

Администрация провинции Хубэй, где находится очаг вируса — город Ухань, первой сообщила, что вводит высокий уровень реагирования. Впоследствии к инициативе присоединились Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

Эпидемия коронавируса: подтвержденные случаи распространения заболевания в 25 регионах Китая

В мире в настоящее время подтверждено 1396 случаев. В Таиланде заявили о 5 случаях, а в Австралии признаки коронавируса зафиксировали у 4 человек.

Ранее в Шанхае вылечили пациента с коронавирусом. Женщина некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка нового вируса. Пневмония вызвана неизвестным возбудителем. Медики считают, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Источник: Ракурс


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