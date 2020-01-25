Епідемія коронавірусу: підтверджено перший випадок смерті лікаря, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132641-epidemiya-koronavirusu-pidtverdjeno-pershyy-vypadok-smerti-likarya.html

Ракурс

Лян Удун, 62-річний китайський хірург, помер від коронавірусу.

Це перший випадок смерті лікаря. Видання South China Morning Post повідомило подробиці.

На минулому тижні у медика запідозрили зараження. Лікар працював у місті Ухань. Мегаполіс з населенням в 11 млн мешканців — вогнище вірусу. Ймовірно він контактував з пацієнтами, які вже були хворі.

Чоловіка після виявлення хвороби госпіталізували до міської лікарні. Колеги надавали йому необхідну допомогу, але врятувати пацієнта не вдалось.

Майже у всіх регіонах Китаю зафіксовані випадки поширення захворювання. Відомо про 42 смертельні випадки. У провінції Хубей загинуло найбільше громадян — 40. Ще дві людини померли у провінціях Хебей та Хейлунцзян. Влада вводить екстрені заходи для стабілізації та контролю ситуації.

Нагадаємо, що хворобу вже зафіксували і за межами КНР — в Австралії, США, Японії, Таїланді, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії та Сінгапурі. Пневмонія викликана невідомим збудником. На думку фахівців, інфекція передається від людини до людини.