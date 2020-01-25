У Китаї – спалах небезпечного коронавірусу, фото: Jeremy Reding

https://racurs.ua/ua/n132645-smertelnyy-virus-u-kytayi-pekin-pryzupynyaie-mijmiske-avtobusne-spoluchennya-schob-zupynyty.html

Ракурс

Столиця Китаю Пекін через спалах нового коронавірусу 2019-nCoV призупиняє міжміське автобусне сполучення.

Відповідне рішення починає діяти з 26 січня, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на департамент транспорту Пекіна.

Скільки саме діятиме призупинення автобусного руху, наразі не відомо.

У п’ятницю в Пекіні оголосили найвищий рівень загрози здоров’ю через поширення цього коронавіруса. Відомо про щонайменше 41 випадок інфікування у столиці Китаю.

Від вірусу в Китаї вже померла щонайменше 41 людина, ще принаймні 1372 захворіли, стан 237 з них — тяжкий.

За межами Китаю по двоє хворих виявлено в Австралії, В'єтнамі, Південній Кореї, США та Франції, по троє - в Малайзії, Сингапурі, Японії, один хворий — у Непалі. У Таїланді відомо про вже чотирьох хворих.

Нагадаємо, підтверджено перший випадок смерті лікаря від цього коронавіруса — помер 62-річний китайський хірург Лян Удун, який працював у місті Ухані, котре вважається джерелом цієї інфекції.