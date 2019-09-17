Фабрику троллей ликвидировали в Украине. Фото: Сурма

https://racurs.ua/n126896-facebook-likvidiroval-deyatelnost-fabriki-trolley-v-ukraine.html

Ракурс

Социальная сеть Facebook приостановила в Украине деятельность так называемой фабрики троллей.

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Администрация «Фейсбука» удалила 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Всего у них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 тыс. аккаунтов присоединились к группам. Оказалось, что управляли страницами и группами фейковые аккаунты, их имена постоянно менялись. Об этом 17 сентября сообщило издание Liga.Tech.

Отмечается, что среди удаленных наибольшее количество подписчиков имели страницы интернет-изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser. Глава политики по кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявила, что «фабрику троллей» обнаружили не благодаря содержанию контента, а на основе анализа поведения фейковых аккаунтов. Специалисты установили связь удаленных страниц и аккаунтов с украинским PR-агентством Pragmatico. Отмечаеться, что бюджет, потраченный на рекламу в Facebook и Instagram, составляет примерно 1,6 млн долл.

Эксперт по кибербезопасности отмечает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. По словам Глейхер, PR-компания не работала на какого-то конкретного политика или бизнес. Фирма работала с разными клиентами с целью заработать деньги. И раскручивала такие темы как спорт, знаменитости, шоу-биз, политика и экономика.

Напомним, во Франции уволили или отстранили от должностей журналистов и редакторов газет, которые на протяжении многих лет позволяли себе грубо шутить и троллить женщин в социальной сети Facebook.