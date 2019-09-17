Фабрику тролів ліквідували в Україні. Фото: Сурма

https://racurs.ua/ua/n126896-facebook-likviduvav-diyalnist-fabryky-troliv-v-ukrayini.html

Ракурс

Соціальна мережа Facebook призупинила в Україні діяльність так званої фабрики тролів.

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Адміністрація «Фейсбука» видалила 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації. Загалом у них було близько 4,2 млн фоловерів. Приблизно 400 тис. акаунтів приєдналися до груп. Виявилося, що керували сторінками та групами фейкові акаунти, їхні імена постійно змінювалися. Про це 17 вересня повідомило видання Liga.Tech.

Зазначається, що серед видалених найбільшу кількість підписників мали сторінки інтернет-видань Znaj.ua, Politeka та Hyser. Глава політики з кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер заявила, що «фабрику тролів» виявили не завдяки змісту контенту, а на основі аналізу поведінки фейкових акаунтів. Фахівці встановили зв’язок вилучених сторінок та акаунтів із українським PR-агентством Pragmatico. Зазначається, що бюджет, витрачений на рекламу в Facebook та Instagram, становить приблизно 1,6 млн дол.

Експерт із кібербезпеки зазначає, що організатори кампанії направляли людей за межі Facebook на сайти, які позиціонувалися як новинні. За словами Глейхер, PR-компанія не працювала на якогось конкретного політика чи бізнес. Фірма працювала з різними клієнтами з метою заробити гроші. І розкручувала такі теми як спорт, знаменитості, шоу-біз, політика та економіка.

Нагадаємо, у Франції звільнили або відсторонили від посад журналістів і редакторів газет, які впродовж багатьох років дозволяли собі брутально жартувати і тролити жінок у соціальній мережі Facebook.