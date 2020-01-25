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В Україні 26 січня опади не очікуються

Погода в Україні на 26 січня: без опадів, мінлива хмарність (КАРТА)

25 січ 2020, 20:00
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Погода в Україні 26 січня очікується переважно без опадів, з мінливою хмарністю.

Температура повітря вночі становитиме −1…+2°, вдень — +2…+5°, на півдні — до +8°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 26 січня синоптики прогнозують вночі −1…+1°, вдень — +3…+5°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Львові наступної доби стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до +4…+6°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі вночі очікується 0…-2°, вдень — +6…+8°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі метеорологи обіцяють −1…+1° вночі та +3…+5° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — +3…+5°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вночі термометри покажуть 0…-2°, вдень — +3…+5°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Україні на 26 січня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 26 січня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення, переважно на початку та наприкінці доби.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики очікують, що в січні середньомісячна температура буде на 1,5−2,0° вищою середніх багаторічних значень.

Джерело: Ракурс


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