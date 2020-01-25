Подозрение на коронавирус: в Канаде и Москве госпитализировали несколько человек

В мире растет заболеваемость новым коронавирусом

https://racurs.ua/n132652-podozrenie-na-koronavirus-v-kanade-i-moskve-gospitalizirovali-neskolko-chelovek.html

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В Канаде несколько человек госпитализированы с подозрением на новый опасный коронавирус (2019-nCoV), который приводит к возникновению пневмонии.

У одного из госпитализированных вируса впоследствии не обнаружили, другие пока находятся под наблюдением медиков. Об этом заявила министр здравоохранения Канады Пати Хажду, сообщает агентство «Укринформ».

Под наблюдением находятся пять или шесть человек, — отметила Хажду.

По ее словам, риск подхватить эту инфекцию в Канаде остается низким из-за эффективной работы действующей системы предупреждения распространения вирусов, однако в будущем может возникнуть потребность в дополнительных мероприятиях.

По информации источников агентства ТАСС, из одной из гостиниц на севере Москвы с высокой температурой госпитализировали семь человек. По предварительной информации, они граждане Китая. У них медики предварительно диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

Собеседники агентства также сообщили, что госпитализированные прибыли в Москву несколько дней назад. Всего в их группе было 20 человек, сейчас всех обследуют медики.

Вспышка коронавируса началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Его источником считается местный рынок морепродуктов, где опасная инфекция могла перейти от животных к людям.

Напомним, столица Китая Пекин с 26 января приостанавливает междугороднее автобусное сообщение. Таким образом власти хотят помешать распространению опасного коронавируса.