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Эпидемия коронавируса: названы симптомы смертельного заболевания, фото: pxhere
Эпидемия коронавируса: названы симптомы смертельного заболеванияhttps://racurs.ua/n132656-epidemiya-koronavirusa-nazvany-simptomy-smertelnogo-zabolevaniya.htmlРакурс
Китайский вирус имеет определенные признаки активности.
Типичные симптомы пневмонии — жар, затрудненное дыхание и кашель. Об этом информирует агенство «Синьхуа».
Согласно заявлению китайских медиков, у пациентов, которые попали с коронавирусом в больницы города Ухань, наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость. У некоторых из них также фиксировали проблемы с пищеварительной и нервной системами.
Специалисты призвали людей быть бдительными. Эксперты заявили, что при подозрении на вирус следует сразу обращаться в медучреждение.
Власти предупредили граждан о необходимости сообщать о малейших подозрениях на коронавирус. На таможенных пунктах контроля, а также в аэропортах и морских портах фиксируют температуру тела, проводят медицинские осмотры и медицинские обследования. Пассажирам предоставляются средства индивидуальной защиты.
В воскресенье, 26 января, объявили о 54 погибших. Всего в мире более 2 тыс. человек заражены этим вирусом. В китайской провинции Хубэй наиболее тяжелая ситуация.
Напомним, в Украине заявили о подготовке к распространения эпидемии коронавируса. В аэропорту «Борисполь» пассажирам прямых авиарейсов из Китая измерят температуру тела.
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