Эпидемия коронавируса: названы симптомы смертельного заболевания, фото: pxhere

https://racurs.ua/n132656-epidemiya-koronavirusa-nazvany-simptomy-smertelnogo-zabolevaniya.html

Ракурс

Китайский вирус имеет определенные признаки активности.

Типичные симптомы пневмонии — жар, затрудненное дыхание и кашель. Об этом информирует агенство «Синьхуа».

Согласно заявлению китайских медиков, у пациентов, которые попали с коронавирусом в больницы города Ухань, наблюдались диарея, тошнота, головная боль, усталость. У некоторых из них также фиксировали проблемы с пищеварительной и нервной системами.

Специалисты призвали людей быть бдительными. Эксперты заявили, что при подозрении на вирус следует сразу обращаться в медучреждение.

Власти предупредили граждан о необходимости сообщать о малейших подозрениях на коронавирус. На таможенных пунктах контроля, а также в аэропортах и морских портах фиксируют температуру тела, проводят медицинские осмотры и медицинские обследования. Пассажирам предоставляются средства индивидуальной защиты.

В воскресенье, 26 января, объявили о 54 погибших. Всего в мире более 2 тыс. человек заражены этим вирусом. В китайской провинции Хубэй наиболее тяжелая ситуация.

Напомним, в Украине заявили о подготовке к распространения эпидемии коронавируса. В аэропорту «Борисполь» пассажирам прямых авиарейсов из Китая измерят температуру тела.