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Епідемія коронавірусу: названі симптоми смертельного захворювання, фото: pxhere
Епідемія коронавірусу: названі симптоми смертельного захворюванняhttps://racurs.ua/ua/n132656-epidemiya-koronavyrusa-nazvani-symptomy-smertelnogo-zahvoruvannya.htmlРакурс
Китайський вірус має певні ознаки активності.
Типові симптоми пневмонії — жар, задишка і кашель. Про це інформує агенство «Сіньхуа».
Згідно із заявою китайських медиків, у пацієнтів, які потрапили з коронавірусом в лікарні міста Ухань, спостерігалися діарея, нудота, головний біль, втома. У деяких з них також фіксували проблеми з травневим трактом і нервовою системою.
Фахівці закликали людей бути пильними. Експерти заявили, що у разі виявлення цих симптомів варто одразу звертатися до медустанови.
Влада попередила громадян про необхідність повідомляти про найменші підозри щодо коронавірусу. На митних пунктах контролю, а також в аеропортах і морських портах фіксують температуру тіла, проводять медичні огляди та медичні обстеження. Пасажирам надаються засоби індивідуального захисту.
У неділю, 26 січня, оголосили про 54 загиблих. Всього в світі більше 2 тис. людей заражені цим вірусом. У китайській провінції Хубей найбільш важка ситуація.
Нагадаємо, в Україні заявили про підготовку до поширення епідемії коронавіруса. В аеропорту «Бориспіль» пасажирам прямих авіарейсів з Китаю вимірюють температуру тіла.
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