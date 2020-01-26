Епідемія коронавірусу: названі симптоми смертельного захворювання, фото: pxhere

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Китайський вірус має певні ознаки активності.

Типові симптоми пневмонії — жар, задишка і кашель. Про це інформує агенство «Сіньхуа».

Згідно із заявою китайських медиків, у пацієнтів, які потрапили з коронавірусом в лікарні міста Ухань, спостерігалися діарея, нудота, головний біль, втома. У деяких з них також фіксували проблеми з травневим трактом і нервовою системою.

Фахівці закликали людей бути пильними. Експерти заявили, що у разі виявлення цих симптомів варто одразу звертатися до медустанови.

Влада попередила громадян про необхідність повідомляти про найменші підозри щодо коронавірусу. На митних пунктах контролю, а також в аеропортах і морських портах фіксують температуру тіла, проводять медичні огляди та медичні обстеження. Пасажирам надаються засоби індивідуального захисту.

У неділю, 26 січня, оголосили про 54 загиблих. Всього в світі більше 2 тис. людей заражені цим вірусом. У китайській провінції Хубей найбільш важка ситуація.

Нагадаємо, в Україні заявили про підготовку до поширення епідемії коронавіруса. В аеропорту «Бориспіль» пасажирам прямих авіарейсів з Китаю вимірюють температуру тіла.