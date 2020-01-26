Епідемія коронавірусу: кількість жертв зросла до 54 людей, фото: United States Department of Defense

https://racurs.ua/ua/n132655-epidemiya-koronavirusu-kilkist-jertv-zrosla-do-54-ludey.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу забрала життя 54 людей.

У світі зафіксовано понад 2 тис. заражених. Про це повідомляє Agence France-Presse.

У суботу, 25 січня, було відомо про 42 загиблих. Вже 26 січня оголосили дані про 54 людей, які померли унаслідок зараження новим коронавірусом. Влада провінції Хубей у неділю повідомила про 323 нові випадки захворювання. В країні офіційно підтвердили 1610 випадків інфікування. Загалом у світі понад 2 тис. людей заражені цим вірусом.

У державі оголосили найвищий рівень реагування. Чиновники вважають, що варто вводити необхідні обмежувальні заходи. У містах центрального підпорядкування і спеціальних адміністративних районах почали здійснювати контроль та посилили безпеку.

Лідер КНР Сі Цзіньпін повідомив, що країна «зіткнулась з серйозною ситуацією». Вогнищем вірусу залишається провінція Хубей. У місті Ухань найбільше випадків зараження. Через спалах коронавірусу в Китаї туристичні компанії припинили організацію групових турів.

Вперше спалах пневмонії зафіксували у грудні 2019 року в місті Ухань. Пневмонія викликана невідомим збудником. Медики вважають, що інфекція може передаватися від людини до людини.

Нагадаємо, у міністерстві охорони здоров’я України заявили, що у аеропорту «Борисполя» пасажирам прямих авіарейсів з Китаю вимірюватимуть температуру тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу використовуватимуть температурний скринінг.