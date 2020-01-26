Епідемія коронавірусу: у «Борисполі» пасажирам прямих авіарейсів з Китаю вимірюватимуть температуру тіла, фото: spotters

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Смертельний коронавірус поширюється світом.

У аеропорту «Бориспіль» пасажирам з Китаю вимірюватимуть температуру тіла. Представники прес-служби Міністерства охорони здоров’я України повідомили подробиці.

Найближчий авіарейс з Китаю очікується 26 січня. Він прибуде в аеропорт «Бориспіль». Фахівці санітарно-карантинного підрозділу зустрічатимуть пасажирів. Вони фіксуватимуть показники здоров’я відповідною апаратурою.

Температурний скринінг здійснюватимуть за допомогою інфрачервоних термометрів. У відомстві зазначили, що Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації щодо системи раннього виявлення захворювань. Йдеться про контроль на пунктах в’їзду в держави, в яких ще не було зафіксовано інфікування коронавірусом.

Попередній досвід запровадження скринінгу був невдалим. Виявлення випадків коронавірусу вимагало значних інвестицій. Методику назвали не дуже ефективною, але вірус з Китаю в аеропортах у січні 2020 року виявляли саме завдяки температурному скринінгу.

Раніше випадки захворювання коронавірусом підтвердили у 25 регіонах Китаю. Кількість жертв зросла до 56 осіб. Пневмонія викликана невідомим збудником. Медики вважають, що інфекція може передаватися від людини до людини.