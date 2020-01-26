Эпидемия коронавируса: в «Борисполе» пассажирам прямых авиарейсов из Китая измерять температуру тела, фото: spotters

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Смертельный коронавирус распространяется по миру.

В аэропорту «Борисполь» пассажирам из Китая измерят температуру тела. Представители пресс-службы Министерства здравоохранения Украины сообщили подробности.

Ближайший авиарейс из Китая ожидается 26 января. Он прибудет в аэропорт «Борисполь». Специалисты санитарно-карантинного подразделения будут встречать пассажиров. Они начнут фиксировать показатели здоровья соответствующей аппаратурой.

Температурный скрининг проведут с помощью инфракрасных термометров. В ведомстве отметили, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по системе раннего выявления заболеваний. Речь идет о контроле на пунктах въезда в государства, в которых еще не было зафиксировано инфицирования коронавирусом.

Предыдущий опыт внедрения скрининга был неудачным. Выявление случаев коронавируса требовало значительных инвестиций. Методику назвали не слишком эффективной, но в январе 2020 года вирус из Китая в аэропортах фиксировали именно благодаря температурному скринингу.

Ранее случаи заболевания коронавируса подтвердили в 25 регионах Китая. Число жертв возросло до 56 человек. Пневмония вызвана неизвестным возбудителем. Медики считают, что инфекция может передаваться от человека к человеку.