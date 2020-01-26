Эпидемия коронавируса: число жертв возросло до 54 человек фото: United States Department of Defense

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Ракурс

Эпидемия коронавируса унесла жизни 54 человек.

В мире зафиксировано более 2 тыс. зараженных. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В субботу, 25 января, было известно о 42 погибших. Уже 26 января объявили данные о 54 пациентах, умерших вследствие заражения новым коронавирусом. Власти провинции Хубэй в воскресенье сообщили о 323 новых случаях заболевания. В стране официально подтвердили 1610 случаев инфицирования. Всего в мире более 2 тыс. человек заражены этим вирусом.

В государстве объявили высокий уровень реагирования. Чиновники считают, что следует вводить необходимые ограничительные меры. В городах центрального подчинения и специальных административных районах начали осуществлять контроль и усилили безопасность.

Лидер КНР Си Цзиньпин сообщил, что страна «столкнулась с серьезной ситуацией». Очагом вируса остается провинция Хубэй. В городе Ухань больше случаев заражения. Из-за вспышки коронавируса в Китае туристические компании прекратили организацию групповых туров.

Впервые вспышку пневмонии зафиксировали в декабре 2019 года в городе Ухань. Пневмония вызвана неизвестным возбудителем. Медики считают, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Напомним, в министерстве здравоохранения Украины заявили, что в аэропорту «Борисполь» пассажирам прямых авиарейсов из Китая начнут измерять температуру тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения используют температурный скрининг.