Сергію Пашинському продовжили домашній арешт. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n133153-sprava-pashynskogo-eks-nardepu-prodovjyly-domashniy-aresht-do-kincya-bereznya.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт колишньому народному депутату від «Народного фронту» Сергію Пашинському.

Суддя ухвалив рішення, що Пашинський перебуватиме під домашнім арештом до 27 березня. Він зобов’язаний носити електронний браслет контролю. Про це 4 лютого повідомляють «Українські новини» із посиланням на адвоката Гліба Федура.

Тим часом представники Державного бюро розслідувань повідомили, що до суду внесли клопотання про продовження Пашинському запобіжного заходу. Раніше запобіжний захід Пашинському діяв до 29 січня.

Нагадаємо, справа екс-нардепа Пашинського пов’язана із інцидентом зі стріляниною, який стався ввечері 31 грудня 2016 року під Києвом. Тоді між Пашинським та місцевим жителем В’ячеславом Хімікусом виник конфлікт на дорозі, під час якого нардеп вистрілив у ногу своєму опонентові. Колишньому нардепу загрожує до восьми років ув’язнення.

Сам Пашинський заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою представника команди екс-президента Андрія Портнова.