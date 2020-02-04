Офіс генпрокурора повідомив про підозру бойовикам за «парад» у Донецьку. Фото: LB.ua

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Прокурори повідомили чотирьом учасникам незаконних збройних формувань ДНР про підозру у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

Громадяни України брали участь у проведенні так званого параду полонених в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року. Їхні дії слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Про це 4 лютого повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

У відомстві нагадали, що тоді бойовики вишикували у похідну колону 50 військовополонених й під дулами гвинтівок змусили рухатися по центральній вулиці окупованого Донецька. Під час руху українських бійців били, ображали та принижували.

У ОГ зазначають, що такі дії порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка визначає гуманне поводження з ними, гарантує їх захист, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Нагадаємо, у Луганській області до восьми років позбавлення волі засудили посібника терористів так званої Луганської народної республіки. Зловмисник з квітня 2015 року «служив» у лавах так званої народної міліції ЛНР, збирав та передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України.