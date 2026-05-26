Посадовці ТЦК фіктивно «мобілізували» померлих і засуджених. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214035-tck-mobilizuvaly-pomerlyh-ta-uv-yaznenyh-zarady-statystyky-prokuratura.html

Ракурс

Посадовці ТЦК фіктивно «мобілізували» померлих і засуджених.

На Закарпатті та Львівщині викрили трьох посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися «паперовою мобілізацією». Щоб прозвітувати про «успішне» виконання плану вони вигадували мобілізованих, яких насправді не існувало. Зокрема, вони фіктивно мобілізували 276 осіб. Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко 26 травня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що зловмисники вносили неправдиві дані до держреєстру «Оберіг». Чиновники військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов’язаних неправдиві дані. Для статистики вони «мобілізували» померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.

Так, начальник військкомату в Мукачівському РТЦК упродовж січня-березня 2026 року фіктивно мобілізував 162 особи. А його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей.

А у Золочівському районному ТЦК на Львівщині 41-річний тимчасовий очільник відомства за листопад-грудень 2025 року «призвав» шість осіб, які насправді вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Національної гвардії України та інших військових частинах.

Посадовцям вже оголосили про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. Підполковнику зі Львівщини обрали заставу в розмірі 121,1 тис. грн.

Нагадаємо, керівника районного ТЦК на Прикарпатті та трьох його підлеглих, які принижували і били військовозобов’язаних, судитимуть. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд узяв усіх під варту без права внесення застави.