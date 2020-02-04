Офис генпрокурора сообщил о подозрении боевикам за «парад» в Донецке. Фото: LB.ua

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Парад пленных в оккупированном Донецке, во время которого пророссийские террористы издевались над захваченными в плен бойцами АТО, завершили расследовать украинские прокуроры и сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем участникам незаконных вооруженных формирований ДНР.

Граждане Украины, поддержавшие агрессию РФ, принимали участие в проведении так называемого парада пленных в Донецке 24 августа 2014 года. Их действия следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве напомнили, что тогда боевики построили в походную колонну 50 военнопленных и под дулами винтовок заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. Во время движения украинских бойцов били, оскорбляли и унижали.

В ОП отмечают, что такие действия нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства публики.

Напомним, в Луганской области на восемь лет лишения свободы осудили пособника террористов так называемой Луганской народной республики. Злоумышленник с апреля 2015 года «служил» в рядах так называемой народной милиции ЛНР, собирал и передавал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.