Сергею Пашинскому продлили домашний арест. Фото: Википедия

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Ракурс

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест бывшему народному депутату от «Народного фронта» Сергею Пашинскому.

Судья принял решение, что Пашинский будет находиться под домашним арестом до 27 марта. Он обязан носить электронный браслет контроля. Об этом 4 февраля сообщают «Українські новини» со ссылкой на адвоката Глеба Федура.

Между тем представители Государственного бюро расследований сообщили, что в суд внесли ходатайство о продлении Пашинскому меры пресечения. Ранее мера пресечения Пашинскому действовала до 29 января.

Напомним, дело экс-нардепа Пашинского связано с инцидентом со стрельбой, который произошел вечером 31 декабря 2016 года под Киевом. Тогда между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом возник конфликт на дороге, во время которого нардеп выстрелил в ногу своему оппоненту. Бывшему нардепу грозит до восьми лет заключения.

Сам Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью представителя команды экс-президента Андрея Портнова.