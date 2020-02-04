Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В ВОЗ спрогнозировали эпидемию рака, фото: Pxhere

В ВОЗ спрогнозировали эпидемию рака

4 фев 2020, 15:49
999

Распространения рака в мире прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За два десятилетия количество больных может вырасти на 60%. Об этом говорится в заявлении структуры.

Негативная тенденция продолжится, если не произойдет никаких изменений. В государствах с низким и средним уровнем доходов могут зафиксировать наибольшее количество онкологических заболеваний (около 81%).

В таких странах направляют много ресурсов на борьбу с инфекционными болезнями, а также пытаются усилить меры, которые направлены на охрану здоровья детей и матерей. В медзаведения часто не поставляют оборудование для профилактики, диагностики и лечения рака.

В 2019 году в 15% стран с низким уровнем дохода предоставляли услуги по комплексному лечению онкологических заболеваний и в 90% стран с высокими показатели дохода. В ВОЗ опубликовали перечень мероприятий для предотвращения новых случаев рака. По мнению специалистов, стоит усилить контроль за употреблением табака, провести вакцинацию против гепатита B.

Ранее ученые заявили, что рак может передаваться от человека к человеку. По словам ученых, это происходит при контакте или нахождении в одном помещении. Представители Всемирной организации здравоохранения такую версию не подтверждают.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Концессия Херсонского морского торгового порта заблокирована судом (ДОКУМЕНТ)

Решением Шестого апелляционного административного суда Киева от 3 февраля 2020 года остановлено действие приказа об утверждении конкурса о концессии Херсонского морского торгового порта

Новости Украины
15:53

Четырем боевикам ДНР объявлено подозрение за «парад пленных» в Донецке

Украинские правоохранители сообщили о подозрении четырем боевикам самопровозглашенной ДНР. Пророссийские террористы причастны к проведению в 2014 году так называемого парада пленных с издевательствами над украинскими военными в Донецке

Правовые новости
14:57