В ВОЗ спрогнозировали эпидемию рака, фото: Pxhere

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Распространения рака в мире прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За два десятилетия количество больных может вырасти на 60%. Об этом говорится в заявлении структуры.

Негативная тенденция продолжится, если не произойдет никаких изменений. В государствах с низким и средним уровнем доходов могут зафиксировать наибольшее количество онкологических заболеваний (около 81%).

В таких странах направляют много ресурсов на борьбу с инфекционными болезнями, а также пытаются усилить меры, которые направлены на охрану здоровья детей и матерей. В медзаведения часто не поставляют оборудование для профилактики, диагностики и лечения рака.

В 2019 году в 15% стран с низким уровнем дохода предоставляли услуги по комплексному лечению онкологических заболеваний и в 90% стран с высокими показатели дохода. В ВОЗ опубликовали перечень мероприятий для предотвращения новых случаев рака. По мнению специалистов, стоит усилить контроль за употреблением табака, провести вакцинацию против гепатита B.

Ранее ученые заявили, что рак может передаваться от человека к человеку. По словам ученых, это происходит при контакте или нахождении в одном помещении. Представители Всемирной организации здравоохранения такую версию не подтверждают.