Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина будет выделять пациентам средства для лечения рака за рубежом, фото: Fshoq

Украина выделит пациентам средства для лечения рака за рубежом

4 фев 2020, 16:32
999

Лечение рака за рубежом готово финансировать украинское государство.

Средства будут выделять на те виды заболеваний, которые не лечат в Украине. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос на пресс-конференции.

Программу лечения для граждан за рубежом планируют усилить. Она уже увеличена по сравнению с предыдущими годами. По словам чиновника, чаще вспоминают о трансплантации костного мозга. Введение трансплантации в государстве, по мнению специалиста, должна положительно повлиять на ситуацию.

Среди приоритетных направлений — рак молочной железы, легких, желудка, матки и других. В 2020 году на эту программу предусмотрено 1 млрд грн. Ее сконцентрируют на людей старшего возраста. По словам медиков, с возрастом возрастает вероятность развития онкологических заболеваний. Именно эта категория граждан наиболее нуждается в помощи. Минздрав внедрит системы по раннему выявлению. Соответствующие решения, как планируют чиновники, поможет усилить контроль в сфере обеспечения медуслуг.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали эпидемию рака. Специалисты заявили, что в мире за два десятилетия количество больных может вырасти на 60%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Слуга народа» превратит бывшую вертолетную площадку Януковича в свой учебный центр

Партия «Слуга народа» намерена создать в концертно-офисном центре «Парковый» в Киеве свой постоянно действующий учебный центр. Когда-то «Парковый» был вертолетной площадкой Януковича, теперь в нем будут учить нардепов СН

Новости Украины
17:24

Метели, снежные заносы, а впоследствии — значительное похолодание: в Украине готовятся к резкому ухудшению погоды (ВИДЕО)

В Украине готовятся к резкому ухудшению погодных условий в ближайшие несколько дней. В частности, синоптики предупреждают о сильных ветрах, снегопадах и заносах на дорогах

Погода
17:13

Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под арестом до 3 апреля

В деле об убийстве Павла Шеремета продолжаются суды, на которых подозреваемым продлевают меры пресечения. Сегодня Печерский райсуд Киева оставил хирурга Юлию Кузьменко под стражей до 3 апреля

Новости Украины
14:54
1432