Украина будет выделять пациентам средства для лечения рака за рубежом, фото: Fshoq

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Лечение рака за рубежом готово финансировать украинское государство.

Средства будут выделять на те виды заболеваний, которые не лечат в Украине. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос на пресс-конференции.

Программу лечения для граждан за рубежом планируют усилить. Она уже увеличена по сравнению с предыдущими годами. По словам чиновника, чаще вспоминают о трансплантации костного мозга. Введение трансплантации в государстве, по мнению специалиста, должна положительно повлиять на ситуацию.

Среди приоритетных направлений — рак молочной железы, легких, желудка, матки и других. В 2020 году на эту программу предусмотрено 1 млрд грн. Ее сконцентрируют на людей старшего возраста. По словам медиков, с возрастом возрастает вероятность развития онкологических заболеваний. Именно эта категория граждан наиболее нуждается в помощи. Минздрав внедрит системы по раннему выявлению. Соответствующие решения, как планируют чиновники, поможет усилить контроль в сфере обеспечения медуслуг.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали эпидемию рака. Специалисты заявили, что в мире за два десятилетия количество больных может вырасти на 60%.