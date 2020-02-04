Справа «Золотого мандарина»: екс-заступницю міністра відпустили під заставу в 7 млн грн

Наталія Бернацька, фото: Міністерство юстиції

https://racurs.ua/ua/n133156-sprava-zolotogo-mandaryna-obrano-zapobijnyy-zahid-eks-zastupnyci-ministra-ustyciyi.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій запобіжний захід у виді застави на суму 7 млн грн.

Також на неї покладені процесуальні обов’язки: здати паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у цьому провадженні, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та прибувати за першим викликом до слідчого (детектива), прокурора чи суду. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Прокурор просив визначити для Бернацької заставу в розмірі 45 млн грн, а також носіння електронного браслета, повідомляє «Центр протидії корупції» у своєму Telegram-каналі.

Загалом у справі «Золотий Мандарин Ойл» Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру шістьом особам, серед яких і Бернацька.

Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу.

НАБУ підозрює, що Бернацька та екс-нардеп Георгій Логвинський причетні до розкрадання 54 млн грн державних коштів. На думку слідства, ці гроші впродовж 2013−2016 років виводилися через компанію «Золотий мандарин Ойл», яку пов’язують з Логвинським.

Нагадаємо, правозахисник Борис Захаров нещодавно повідомив, що Європейський суд з прав людини визнав протиправними дії НАБУ у справі «Золотого мандарина».