Дело «Золотого мандарина»: избрана мера пресечения экс-замминистру юстиции

Наталья Бернацкая, фото: Министерство юстиции

https://racurs.ua/n133156-delo-zolotogo-mandarina-izbrana-mera-presecheniya-eks-zamministru-usticii.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацкой меру пресечения в виде залога в размере 7 млн ​​грн.

Также на нее возложены процессуальные обязанности: сдать паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями в этом производстве, сообщать об изменении места жительства или работы и прибывать по первому вызову к следователю (детективу), прокурору или суду. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Прокурор просил определить для Бернацкой залог в размере 45 млн грн, а также ношение электронного браслета, сообщает «Центр противодействия коррупции» в своем Telegram-канале.

Всего по делу «Золотой Мандарин Ойл» Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении шести лицам, среди которых и Бернацкая.

Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса.

НАБУ подозревает, что Бернацкая и экс-нардеп Георгий Логвинский причастны к хищению 54 млн грн государственных средств. По мнению следствия, эти деньги в течение 2013−2016 годов выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую связывают с Логвинским.

Напомним, правозащитник Борис Захаров недавно сообщил, что Европейский суд по правам человека признал противоправными действия НАБУ по делу «Золотого мандарина».