ЕСПЧ признал противоправными действия НАБУ по делу «Золотого мандарина». Фото: ТСН

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправными действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в деле «Золотого мандарина».

Соответствующее заявление сделал правозащитник Борис Захаров. Он уверяет, что у него в распоряжении есть соответствующий документ, в котором по просьбе Министерства юстиции разъясняется практика Европейского суда по правам человека по таким делам. Об этом говорится на странице Захарова в Facebook.

Действия НАБУ имеют целью положить конец всего сотрудничества с судом: когда законная и грамотная работа объявляется «преступной схемой», то адвокаты подумают дважды, стоит ли им помочь заявителям отстаивать свои права в Страсбурге, жертвы нарушений прав человека будут бояться обращаться в ЕСПЧ, а чиновники Министерства юстиции, вопреки рекомендациям ЕСПЧ, не будут применять процедуры дружественного урегулирования и односторонних деклараций, опасаясь уголовных преследований, — написал Захаров.

Правозащитник добавил, что сейчас работает над требованием принятия соответствующих мер для прекращения издевательства над правом и здравым смыслом. Требования пришлют в Офис президента, Офис генерального прокурора и ключевым лицам государства.

Также Захаров сообщил, что 1 февраля авторитетное европейское издание Strasbourg Observer опубликовало статью на эту тему с заголовком с призывом к структурам Совета Европы вмешаться в эту ситуацию.

Как известно, Антикоррупционное бюро подозревает, что экс-народный депутат Георгий Логвинский и бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая причастны к хищению государственных средств в размере 54 млн грн. Правоохранители считают, что в течение 2013−2016 годов деньги выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую связывают с Логвинським.

Напомним, 28 января Высший антикоррупционный суд вчера избрал одному из подозреваемых по делу компании «Золотой мандарин ойл» меру пресечения в виде залога в сумме 630,6 тыс. грн.