"Слуга народа" Богуцкая оскорбила социолога Головаху. Фото: Liza Bogutskaya

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«Слуга народа» Елизавета Богуцкая эмоционально прокомментировала слова известного социолога, заместителя директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головахи, который в одном из ток-шоу выступал за проведение традиционной переписи населения.

Евгений Головаха рассказал, почему нужно проводить традиционную перепись населения, а не делать это в электронном варианте, как предложил Кабинет министров. По словам социолога, только результаты переписи населения традиционным методом дадут научно обоснованные данные. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу на телеканале «Украина».

«Слуга» Богуцкая, комментируя это выступление на своей странице в Facebook, заявила, что «какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия» стоит и рассказывает министру Кабинета министров Дмитрию Дубилету, как правильно проводить перепись населения. «Дедушка», по мнению Богуцкой, вероятно, до сих пор пользуется кнопочным телефоном, а дома звонит «с дискового, который воткнут в специальную розетку».

По ее мнению, традиционная перепись населения — необъективный метод, так как около четверти украинцев не открывают дверь и провести точную перепись невозможно.

Напомним, ранее Евгений Брагар, депутат от партии «Слуга народа», снова отличился скандальным заявлением. Он посоветовал пенсионерке продать собаку и так расплатиться за коммунальные услуги.