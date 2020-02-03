"Слуга народу" Богуцька образила соціолога Головаху. Фото: Liza Bogutskaya

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«Слуга народу» Єлизавета Богуцька емоційно прокоментувала слова відомого соціолога, заступника директора Інституту соціології Національної академії наук України Євгена Головахи, який в одному з ток-шоу виступав за проведення традиційного перепису населення.

Євген Головаха розповів, чому потрібно проводити традиційний перепис населення, а не робити це в електронному варіанті, як запропонував Кабінет міністрів. За словами соціолога, тільки результати перепису населення традиційним методом дадуть науково обґрунтовані дані. Про це він розповів в ефірі ток-шоу на телеканалі «Україна».

«Слуга» Богуцька, коментуючи цей виступ на своїй сторінці в Facebook, заявила, що «якийсь Євген Іванович позаминулого століття» стоїть і розповідає міністру Кабінету міністрів Дмитру Дубілету, як правильно проводити перепис населення. «Дідусь», на думку Богуцької, ймовірно, досі користується кнопковим телефоном, а вдома дзвонить «з дискового, який встромлять в спеціальну розетку».

На її думку, традиційний перепис населення — необ'єктивний метод, адже майже четверта частина українців не відчиняє двері і провести точний перепис неможливо.

Нагадаємо, раніше Євген Брагар, депутат від партії «Слуга народу», знову відзначився скандальною заявою. Він порадив пенсіонерці продати собаку і так розплатитися за комунальні послуги.