Приватизація держпідприємств. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n133077-pryvatyzaciya-v-ukrayini-do-parlamentu-vnesenyy-zakonoproekt-pro-chastkovu-pryvatyzaciu.html

Ракурс

Приватизація в Україні державних підприємств викликає велику кількість суперечок у суспільстві та політикумі. Багато українців і депутатів вважають, що стратегічно важливі об'єкти повинні залишитися у державній власності. Сьогодні, 3 лютого, до парламенту внесено законопроект № 2831 «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Законопроект переданий на розгляд керівництву, зазначено на сайті Верховної Ради.

Наразі текст даного законопроекту відсутній на офіційному сайті парламенту.

До даного законопроекту включені 135 державних підприємств, які не будуть передаватися на приватизацію, а частка державних корпоративних прав в їхніх статутних капіталах складе 100%. У число таких підприємств включені ДП «Укргідроенерго», АТ «Укренерго», АТ «Енергоатом» та інші.

Також законопроект містить список із 22 держпідприємств, які будуть приватизовані частково. Частка державної власності у статутних капіталах таких підприємств не повинна бути меншою за 50% + 1 акція.

Серед таких підприємств виявилися «Нафтогаз», АТ «Магістральні газопроводи України», АТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта», АТ «Укрзалізниця» та АТ «Укрпошта».

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін за чотири місяці роботи передав на приватизацію 530 державних підприємств, а це більше, ніж за всі 28 років незалежності України.