Дмитро Разумков, фото: прес-служба Верховної Ради

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Верховна Рада цього тижня розглядатиме зміни до Конституції щодо запровадження в Україні пропорційної виборчої системи та зменшення кількості народних депутатів.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради парламенту.

Я думаю, що більшість народних депутатів підтримає ці ініціативи, які були визначені президентом як невідкладні, — заявив Разумков.

Президентський законопроект № 1017 передбачає зменшення кількості народних обранців із 450 до 300. Однак Конституційний суд щодо цього законопроекту висловлював зауваження про ризики для прав і свобод громадян. Водночас у комітеті Ради з питань правової політики вважають, що зауваження КСУ до цього законопроекту враховувати не обов’язково.

Крім того, Разумков під час сьогоднішнього засідання відчитав народних депутатів за їхню поведінку і публічні висловлювання.

Створюється враження, що тут, у парламенті, якийсь клімат інший, і люди починають жити в іншій реальності. Ситуація може дуже швидко змінитися. І зі зручних крісел народних депутатів можна дуже швидко опинитися ближче до людей, — наголосив Разумков.

Мандат народного депутата — це не привілей, а відповідальність, — додав спікер.

Під час засідання погоджувальної ради її учасники неодноразово згадували скандальне висловлювання члена фракції «Слуга народу» Євгена Брагаря, який в ефірі одного з телеканалів недавно порекомендував пенсіонерам вирішити проблему нестачі грошей на сплату комунальних послуг шляхом продажу «собаки елітної породи», якщо така є.

Це висловлювання Брагаря обурило як рядових українців, так і народних обранців. Зокрема, під час погоджувальної ради лунали заклики позбавити Брагара депутатських повноважень.

Нагадаємо, в середині грудня з’явився висновок КСУ щодо законопроекту про скорочення кількості народних депутатів.