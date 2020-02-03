Затримали на хабарі посадовця Держрезерву. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n133075-posadovec-derjrezervu-namagavsya-daty-habar-v-40-tys-dol-svoiemu-kerivnyku-foto.html

Ракурс

НАБУ спільно з СБУ затримало на хабарі начальника управління Державного агентства резерву України.

Посадовець пропонував хабар у розмірі 40 тис. дол. голові Держрезерву. Встановлено, що впродовж останніх трьох місяців начальник управління цього відомства підбурював керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, до корупції. Він вимагав хабарі, а натомість обіцяв, що вони збережуть свої посади. Зловмисник спробував також підкупити свого керівника, оскільки усвідомлював, що без схвалення керівництва не реалізує свій задум. Про це 3 лютого повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що очільник відомства після пропозиція хабаря відразу повідомив про це правоохоронців. Силовики згодом зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств нібито для подальшої передачі голові Держрезерву. При чому, 20% від цієї суми начальник управління залишав собі, як плату за «послугу».

Під час одержання хабарів його й затримали. Посадовцю вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. ВАКС 2 лютого арештував затриманого й призначив заставу розмірі 2 млн грн.

Нагадаємо, голові Фонду державного майна України намагалися дати хабар у розмірі 5 млн дол. Зловмисники пропонували голові ФДМУ гроші в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» наперед визначеної особи.