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Міла Йовович знову стала мамою. Фото: Інстаграм Міли Йовович

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович народила третю дочку: фото з пологового будинку

3 лют 2020, 11:42
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Міла Йовович, голлівудська акторка українського походження, вже втретє стала мамою. Напередодні у неї народилася вже третя дочка — її назвали Оушен.

Про радісну подію в соцмережах розповіла старша дочка акторки та її чоловіка Пола Андерсона — Евер Габо. Вона зазначила, що любить свою сестру. Про це Евер Габо написала на своїй сторінці в Instagram.

Також дівчина опублікувала фото всієї родини з новонародженою з пологового будинку. На фото Міла Йовович тримає на руках немовля, а навколо неї розташувалися її чоловік та дві дочки.

Міла Йовович знову стала мамою. Фото: Інстаграм Евер Габо

За добу до пологів Йовович писала, що їй потрібно бути готовою у будь-який момент відправитися в лікарню, а наступного публікацією, за її словами, стане фото її третьої дочки.

Зазначимо, чоловік Міли Йовович — режисер Пол Андерсон. Окрім новонародженої, у них є дві спільні дочки — Евер Габо Андерсон (народилася 03.11.2007 року) та Дашіел Іден Йовович-Андерсон (01.04.2015 року). Сама Міла Йовович народилася в Україні і перші п’ять років прожила у Києві. Після цього вона разом з родиною емігрувала до США.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що актор Бред Пітт зустрічається з Дженніфер Еністон, своєю колишньою дружиною. Дженніфер Еністон і Бред Пітт зіграли весілля в 2000 році в Малібу. Пара розлучилася через сім років.


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