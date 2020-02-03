Міла Йовович знову стала мамою. Фото: Інстаграм Міли Йовович

https://racurs.ua/ua/n133074-gollivudska-aktorka-ukrayinskogo-pohodjennya-mila-yovovych-narodyla-tretu-dochku-foto.html

Ракурс

Міла Йовович, голлівудська акторка українського походження, вже втретє стала мамою. Напередодні у неї народилася вже третя дочка — її назвали Оушен.

Про радісну подію в соцмережах розповіла старша дочка акторки та її чоловіка Пола Андерсона — Евер Габо. Вона зазначила, що любить свою сестру. Про це Евер Габо написала на своїй сторінці в Instagram.

Також дівчина опублікувала фото всієї родини з новонародженою з пологового будинку. На фото Міла Йовович тримає на руках немовля, а навколо неї розташувалися її чоловік та дві дочки.

За добу до пологів Йовович писала, що їй потрібно бути готовою у будь-який момент відправитися в лікарню, а наступного публікацією, за її словами, стане фото її третьої дочки.

Зазначимо, чоловік Міли Йовович — режисер Пол Андерсон. Окрім новонародженої, у них є дві спільні дочки — Евер Габо Андерсон (народилася 03.11.2007 року) та Дашіел Іден Йовович-Андерсон (01.04.2015 року). Сама Міла Йовович народилася в Україні і перші п’ять років прожила у Києві. Після цього вона разом з родиною емігрувала до США.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що актор Бред Пітт зустрічається з Дженніфер Еністон, своєю колишньою дружиною. Дженніфер Еністон і Бред Пітт зіграли весілля в 2000 році в Малібу. Пара розлучилася через сім років.