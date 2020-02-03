ЗНО-2020: в Україні розпочалася реєстрація учасників оцінювання

Реєстрація на ЗНО-2020 триватиме до 24 березня

https://racurs.ua/ua/n133073-zno-2020-v-ukrayini-rozpochalasya-reiestraciya-uchasnykiv-ocinuvannya.html

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Відсьогодні в Україні розпочалася реєстрація учасників цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Вона триватиме до 24 березня. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Комплекти реєстраційних документів учнів чи студентів для проходження ЗНО-2020 керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня.

У відомстві зазначають, що для реєстрації для участі в ЗНО необхідно створити та оформити реєстраційну картку за допомогою інтернет-сервісу «Зареєструватися», сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

Стан опрацювання цих документів можна відстежити за допомогою інтернет-сервісу «Стан опрацювання документів». В УЦОЯО зазначають, що процес їх опрацювання триватиме не більше 10 днів з моменту надходження до регіонального центру.

Нагадаємо, у 2019 році ЗНО провалили 53 тис. абітурієнтів — вони не змогли скласти обов’язкові тести з української мови та літератури.