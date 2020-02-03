Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Реєстрація на ЗНО-2020 триватиме до 24 березня

ЗНО-2020: в Україні розпочалася реєстрація учасників оцінювання

3 лют 2020, 11:24
999

Відсьогодні в Україні розпочалася реєстрація учасників цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Вона триватиме до 24 березня. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Комплекти реєстраційних документів учнів чи студентів для проходження ЗНО-2020 керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня.

У відомстві зазначають, що для реєстрації для участі в ЗНО необхідно створити та оформити реєстраційну картку за допомогою інтернет-сервісу «Зареєструватися», сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

Стан опрацювання цих документів можна відстежити за допомогою інтернет-сервісу «Стан опрацювання документів». В УЦОЯО зазначають, що процес їх опрацювання триватиме не більше 10 днів з моменту надходження до регіонального центру.

Нагадаємо, у 2019 році ЗНО провалили 53 тис. абітурієнтів — вони не змогли скласти обов’язкові тести з української мови та літератури.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Ердоган у Києві: трансляція брифінгу з Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 3 лютого, прибув до Києва з офіційним візитом. Президент України Володимир Зеленський спільно зі своїм турецьким колегою проводять брифінг за результатами зустрічі

Новини України
13:55

Авіакатастрофа в Тегерані: Іран відреагував на публікацію українськими ЗМІ записів переговорів диспетчерів

В Ірані різко відреагували на нещодавню публікацію ЗМІ витоку записів переговорів іранських авіадиспетчерів, зроблених в момент катастрофи українського «Боїнга»

Світові новини
13:50

Бригади інфекціоністів для боротьби з коронавірусом 2019 nCoV сформували в кожній області — Гончарук (ВІДЕО)

Україна підготувалася до загрози занесення нового коронавірусу 2019 nCoV. Про це запевняє прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він стверджує, що в державі вдосталь інфекціоністів, щоб боротися з вірусом

Новини України
10:36
1432