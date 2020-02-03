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Ракурс
Регистрация на ВНО-2020 продлится до 24 марта

ВНО-2020: в Украине началась регистрация участников оценивания

3 фев 2020, 11:24
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С сегодняшнего дня в Украине началась регистрация участников внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020 года.

Она продлится до 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Комплекты регистрационных документов учеников или студентов для прохождения ВНО-2020 руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта.

В ведомстве отмечают, что для регистрации для участия в ВНО необходимо создать и оформить регистрационную карту с помощью интернет-сервиса «Зарегистрироваться», сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Состояние обработки этих документов можно отследить с помощью интернет-сервиса «Состояние обработки документов». В УЦОКО отмечают, что процесс их обработки продлится не более 10 дней с момента поступления в региональный центр.

Напомним, в 2019 году ВНО провалили 53 тыс. абитуриентов — они не смогли сдать обязательные тесты по украинскому языку и литературе.

Источник: Ракурс


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