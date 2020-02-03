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Ракурс
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: pinterest.com

Гири в помощь: Елизавета II поделилась с Кейт Миддлтон королевским секретом борьбы с задиранием юбки

3 фев 2020, 11:17
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон использует проверенный годами королевский способ борьбы с сильным ветром, который очень часто становится причиной неловких ситуаций и конфузов. Очень часто ветер «шалит» с юбками и платьями девушек, поднимая их выше допустимой границы приличия. Но герцогиня нашла очень простой и действенный способ борьбы с ветром.

Все платья и юбки герцогини оснащены грузиками, которые вшиты в подол. Такая хитрость помогает избежать задирания подола платья или юбки даже во время очень сильного ветра, пишет Lenta.ru.

Королевский портной Стюарт Парвин рассказал, что во все платья и пальто герцогини он вшил маленькие грузики. В зависимости от покроя одежды могут использоваться грузики различной тяжести и формы.

В подолы некоторых платьев герцогини и вовсе вшиты грузики в форме цепочек. Этим секретом поделилась с герцогиней королева Елизавета II.

Каждый наряд Миддлтон изготовлен вручную, а меленький секрет Елизаветы II помогает герцогини не переживать относительно ветра во время официальных церемоний или во время выхода из самолета.

Но даже королевские особы не могут быть полностью застрахованы от опасностей. Как ранее писал «Ракурс», самолет с принцем Уильямом и герцогиней не смог приземлиться в Исламабаде из-за сильного шторма.

Источник: Ракурс


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