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Ракурс
Принц Вільям і Кейт Міддлтон. Фото: pinterest.com

Гирі допоможуть: Єлизавета II поділилася з Кейт Міддлтон королівським секретом боротьби з задиранням спідниці

3 лют 2020, 11:17
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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон використовує перевірений роками королівський спосіб боротьби з сильним вітром, який дуже часто стає причиною незручних ситуацій і конфузів. Дуже часто вітер «пустує" із спідницями і сукнями дівчат, піднімаючи їх вище допустимої межі пристойності. Але герцогиня знайшла дуже простий і дієвий спосіб боротьби з вітром.

Усі сукні та спідниці герцогині оснащені грузиками, які вшиті в поділ. Така хитрість допомагає уникнути задирання подолу сукні або спідниці навіть під час дуже сильного вітру, пише Lenta.ru.

Королівський кравець Стюарт Парвін розповів, що в усі сукні і пальто герцогині він вшив маленькі грузики. Залежно від крою одягу можуть використовуватися грузики різної ваги та форми.

У подоли деяких суконь герцогині і зовсім вшиті грузики у формі ланцюжків. Цим секретом поділилася із герцогинею королева Єлизавета II.

Кожен наряд Міддлтон виготовлений вручну, а маленький секрет Єлизавети II допомагає герцогині не переживати щодо вітру під час офіційних церемоній або під час виходу з літака.

Але навіть королівські особи не можуть бути повністю застраховані від небезпеки. Як раніше писав «Ракурс», літак із принцом Вільямом і герцогинею не зміг приземлитися в Ісламабаді через сильний шторм.

Джерело: Ракурс


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