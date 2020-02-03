Гирі допоможуть: Єлизавета II поділилася з Кейт Міддлтон королівським секретом боротьби з задиранням спідниціhttps://racurs.ua/ua/n133072-gyri-dopomojut-ielyzaveta-ii-podilylasya-z-keyt-middlton-korolivskym-sekretom-borotby.htmlРакурс
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон використовує перевірений роками королівський спосіб боротьби з сильним вітром, який дуже часто стає причиною незручних ситуацій і конфузів. Дуже часто вітер «пустує" із спідницями і сукнями дівчат, піднімаючи їх вище допустимої межі пристойності. Але герцогиня знайшла дуже простий і дієвий спосіб боротьби з вітром.
Усі сукні та спідниці герцогині оснащені грузиками, які вшиті в поділ. Така хитрість допомагає уникнути задирання подолу сукні або спідниці навіть під час дуже сильного вітру, пише Lenta.ru.
Королівський кравець Стюарт Парвін розповів, що в усі сукні і пальто герцогині він вшив маленькі грузики. Залежно від крою одягу можуть використовуватися грузики різної ваги та форми.
У подоли деяких суконь герцогині і зовсім вшиті грузики у формі ланцюжків. Цим секретом поділилася із герцогинею королева Єлизавета II.
Кожен наряд Міддлтон виготовлений вручну, а маленький секрет Єлизавети II допомагає герцогині не переживати щодо вітру під час офіційних церемоній або під час виходу з літака.
Але навіть королівські особи не можуть бути повністю застраховані від небезпеки. Як раніше писав «Ракурс», літак із принцом Вільямом і герцогинею не зміг приземлитися в Ісламабаді через сильний шторм.