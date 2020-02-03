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У КНР інфікована коронавірусом жінка народила здорову дитину. Фото: delo.ua

У КНР інфікована коронавірусом жінка народила здорову дитину

3 лют 2020, 11:15
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У китайському місті Харбін (провінція Хейлунцзян) заражена коронавірусом жінка народила здорову дочку.

Жінка перебувала на 38-му тижні вагітності, її стан погіршувався. Через це 30 січня лікарі вирішили провести кесарів розтин. Пологи пройшли успішно, вага новонародженої становила 3,05 кг. Про це 3 лютого повідомляє Lenta.ru із посиланням на місцевий портал CMS.

За інформацією лікарів, здоров’я немовляти оцінене на 10 балів із 10 за шкалою Апгар. У новонародженої дівчинки 31 січня та 2 лютого взяли аналіз на коронавірус. Наявність смертельної хвороби в організмі дитини не підтвердилася.

Наразі медики наглядають за станом здоров’я матері та дочки, вони перебувають в ізольованих палатах. Лікарі стверджують, що самопочуття жінки покращується.

Нагадаємо, у КНР станом на 3 лютого, внаслідок зараження коронавірусом загинули 362 людини. Також відомо, що після успішного курсу лікування із медичних закладів вже виписані 475 осіб, які були інфіковані 2019 nCoV.

Медики заявляють, що смертельний коронавірус у більшості випадків все ж не призводить до летального результату. Своєчасне і правильне лікування дозволяє вилікуватися від захворювання.


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