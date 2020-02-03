В КНР инфицированная коронавирусом женщина родила здорового ребенка. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n133071-v-knr-inficirovannaya-koronavirusom-jenschina-rodila-zdorovogo-rebenka.html

Ракурс

В китайском городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь.

Женщина находилась на 38-й неделе беременности, ее состояние ухудшалось. Из-за этого 30 января врачи решили провести кесарево сечение. Роды прошли успешно, вес новорожденной составлял 3,05 кг. Об этом 3 февраля сообщает Lenta.ru со ссылкой на местный портал CMS.

По информации врачей, здоровье младенца оценено на 10 баллов из 10 по шкале Апгар. У новорожденной девочки 31 января и 2 февраля взяли анализ на коронавирус. Наличие смертельной болезни в организме ребенка не подтвердилось.

Сейчас медики наблюдают за состоянием здоровья матери и дочери, они находятся в изолированных палатах. Врачи утверждают, что самочувствие женщины улучшается.

Напомним, в КНР по состоянию на 3 февраля, в результате заражения коронавирусом погибли 362 человека. Также известно, что после успешного курса лечения из медицинских учреждений уже выписаны 475 человек, которые были инфицированы 2019 nCoV.

Медики заявляют, что смертельный коронавирус в большинстве случаев все же не приводит к летальному исходу. Своевременное и правильное лечение позволяет излечиться от заболевания.