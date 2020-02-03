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Ракурс
Смертельный коронавирус. Фото: 24 Канал

Смертельный коронавирус: вылечилось больше людей, чем погибло

3 фев 2020, 10:32
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Смертельный коронавирус в большинстве случаев все же не приводит к летальному исходу. Своевременное и правильное лечение позволяет излечиться от заболевания.

По состоянию на 3 февраля, в результате заражения коронавирусом погибли 362 человека. После успешного курса лечения из медучреждений уже выписаны 475 человек, которые были инфицированы 2019-nCoV, пишет South China Morning Post.

Но коронавирус пока не собирается отступать. Лишь за вчера зарегистрировано 2829 новых случаев заражения инфекцией, а 57 людей умерли. Наибольшая смертность зафиксирована в провинции Хубэй, которая является эпицентром эпидемии. Здесь вчера погибли 56 людей, и еще один человек скончался от болезни в городе Чунцин.

Всего в больницах Китая находятся 152,7 тыс. человек с подозрением на заражение 2019-nCoV.

А тем временем коронавирус продолжает распространяться по миру. Как сегодня писал «Ракурс», в США зафиксировано еще три случая заражения новым смертельным китайским коронавирусом.


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