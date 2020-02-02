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Эпидемия коронавируса: в Таиланде заявили об успешном лечении больных, фото: Kunsan Air Base

Эпидемия коронавируса: в Таиланде заявили об успешном лечении больных

2 фев 2020, 17:39
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Влияние коронавируса на организм значительно уменьшается после одновременного приема лекарств от гриппа и ВИЧ.

Сотрудники больницы Раджавити в Бангкоке провели исследования. Об этом сообщает Reuters.

Специалисты отмечают, что состояние пациентов улучшилось после приема препарата против ВИЧ «Лопинавир / Ритонавир». Большие дозы осельтамивира, предназначенного для лечения гриппа, также положительно влияли на организм людей в течение 48 часов. Среди них — 70-летняя китаянка из города Ухань, эпицентра распространения опасной пневмонии. У женщины 10 дней подряд фиксировали коронавирус.

Медики продолжают анализировать ситуацию. Специалисты заявили, что еще не имеют окончательного метода лечения.

Состояние 70-летней женщины удовлетворительное, — заявили врачи.

Эксперты назначили дополнительные исследования. Это позволит определить вариант лечения. Сочетание лекарств от ВИЧ и гриппа будут применять для лечения зараженных в тяжелом состоянии.

В Таиланде заявили о 19 случаях заражения. Восемь больных уже вылечились.

Напомним, количество зараженных увеличивается и в странах Европы. В Германии таких пациентов зафиксировано 10. На утро 2 февраля 2020 года зарегистрировано 14 568 подтвержденных случаев.


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