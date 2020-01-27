Китайский коронавирус. Фото: Pixabay

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Ракурс

Китайский коронавирус 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в декабре-январе, в течение последних суток унес жизни еще 24 человек — власти страны официально подтвердили 81 летальный исход вследствие заражения новым штаммом вируса. В целом по всей стране количество людей, заразившихся смертельным респираторным коронавирусом, резко возросло до 2750.

«Ракурс» собрал информацию о новом коронавирусе 2019-nCoV, симптомах болезни и его распространении в мире.

Коронавирус в Китае: с чего все началось

Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов, которые становятся причиной широкого спектра заболеваний — от простой простуды до тяжелой пневмонии. Коронавирусы впервые были идентифицированы учеными в середине 1960-х годов. На сегодняшний день вакцин от нового коронавируса 2019-nCoV не существует, однако ученые расшифровали геном этого вируса, работы над созданием вакцины стартовали. Главными способами борьбы с 2019-nCoV считаются медико-санитарные мероприятия и карантин.

Новый штамм коронавируса известен под названием 2019-nCOV. Его зафиксировали 8 декабря в городе Ухань — столице провинции Хубэй в континентальном Китае, где проживает около 11 млн человек. Распространение коронавируса, вероятно, началось с местного рынка морепродуктов, известного как wet market (мокрый рынок), где также продавали живых и убитых животных и птиц.

Впоследствии было установлено, что инфицированные китайским коронавирусом 2019-nCOV люди работали или посещали оптовый рынок в Ухане.

1 января более 600 торговых площадок в Ухане закрыли на дезинфекцию и санитарную обработку. По состоянию на 11 января в городе был зарегистрирован 41 случай пневмонии, а исследования подтвердили заражение именно новым коронавирусом 2019-nCoV.

Новый коронавирус отличается от возбудителя гриппа, аденовирусной инфекции, птичьего гриппа и ближневосточного респираторного синдрома. После обнаружения вируса 2019-nCOV Всемирная организация здравоохранения, учитывая неустановленный в то время механизм его передачи, издала общие рекомендации, которые подходят для минимизации заражения ОРВИ. ВОЗ также решила не применять каких-либо ограничений по торговле или путешествиям в Китай.

Коронавирус: симптомы болезни

Главными симптомами коронавируса 2019-nCOV являются лихорадка и затрудненное дыхание. Путешественникам рекомендуют обратиться в больницу при появлении симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях, которые возникли во время путешествия или после него.

Клиническими проявлениями китайского коронавируса 2019-nCOV у инфицированных были: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Однако некоторые пациенты с подтвержденным заболеванием новым штаммом коронавируса жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение сжатия в груди, желудочные расстройства и конъюнктивит.

Считается, что симптомы китайского коронавируса могут появиться минимум через один-два дня, а самое позднее — через 14 дней после инфицирования.

Болезнь вызывает поражения легких и пневмонию. Более легкие случаи похожи на грипп или простуду. По мнению врачей, течение болезни и вероятность выздоровления инфицированного зависит от его иммунитета. Известно, что большинство умерших имели проблемы со здоровьем. В частности, в зоне риска — люди пожилого возраста и люди со слабым иммунитетом.

Государственный комитет здравоохранения Китая также отслеживает возможные данные о мутации коронавируса. Генеральный директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что вирус мутирует и приспосабливается, что значительно усложняет ситуацию. Также Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCOV человеку от человека.

Новый коронавирус 2019-nCoV: что говорят ученые

Ученые сходятся во мнении, что центром возникновения нового коронавируса 2019-nCoV является оптовый рынок в Ухане. В новом исследовании, опубликованном в Journal of Medical Virology, ученые на основании генетического анализа заявили, что первоисточником 2019-nCoV стала змея, которая ранее полакомилась зараженной летучей мышью, а потом и сама стала обедом для человека. Передача вируса от животного к человеку не является чем-то сенсационным: геморрагическая лихорадка Эбола и вирус Зика тоже «пришли» к людям от животных и насекомых.

Кроме того, исследователи обнаружили, что китайский коронавирус входит в то же семейство вирусов, что и SARS-CoV (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром). Это свидетельствует о том, что первые инфицированные переняли их непосредственно от определенных видов животных.

Рекомендации ВОЗ в отношении китайского коронавируса

В то время как делегация ВОЗ полетела в Китай, чтобы оценить реальную ситуацию с коронавирусом 2019-nCoV, на сайте организации были обнародованы стандартные рекомендации по уменьшению влияния и передачи ОРВИ. Итак, нужно:

часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;

не употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т. д. стоит быть осторожными;

во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажным платком. Использованный платок надо немедленно выбросить и помыть руки;

избегать тесного контакта со всеми, у кого есть лихорадка и кашель;

при повышении температуры тела, кашле и затрудненном дыхании как можно скорее обратиться к врачу, ознакомить его с историей своих путешествий;

посещая живые рынки в районах, где фиксируются случаи нового коронавируса, избегать контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными.

Также в ВОЗ советуют:

мыть руки с мылом после контакта с животными или продуктами животного происхождения;

избегать любого контакта с бездомными животными, которые живут на территории рынка;

не касаться глаз, носа и рта грязными руками;

избегать контакта с потенциально зараженными животными остатками или жидкостями на почве или частями предметов магазина или зоорынка;

избегать употребления сырых или недостаточно обработанных продуктов животного происхождения.

К группе профессионального риска ВОЗ относит работников бойни, зоорынков, ветеринаров, а также других лиц, контактирующих с живыми животными и продуктами животного происхождения.

Первый случай коронавируса 2019-nCoV в Украине? Что говорит Минздрав

В Минздраве уверяют, что Украина продолжает выполнять все технические рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения нового штамма коронавируса.

«В аэропорту «Борисполь» с 26 января проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус», — отмечают в Минздраве.

Также Министерство здравоохранения создало оперативный координационный штаб с привлечением ведущих эпидемиологов, инфекционистов, ученых и других специалистов.

На сегодняшний день известно о трех подозрениях на коронавирус 2019-nCoV в Украине. Два случая не подтвердились. По результатам лабораторного исследования в этих случаях подтвержден грипп. Диагностика третьего случая продолжается, сообщили в профильном ведомстве.

Однако некоторые специалисты раскритиковали работу Минздрава по противодействию распространению китайского коронавируса.

«СНБО должен немедленно собраться и принять адекватные решения, поскольку мероприятий, утвержденных на заседании оперативного координационного штаба при Минздраве 24 января, сегодня явно недостаточно», — отмечает в фейсбуке заведующий лабораторией иммунореабилитологии в Институте микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский.

По мнению Волянского, летальность в 5% в городе Ухань — крайне высокий показатель. Также он отмечает, что проводить температурный скрининг пассажиров, прилетающих прямыми рейсами из Китая, мало. Нужно немедленно взять под контроль не только прямые туристические чартеры, но и всех транзитных пассажиров из Китая. Транзитных пассажиров из Китая, по мнению иммунолога, нужно изолировать на 12‒14 дней.

Также Волянский добавил, что в обнародованных министерством рекомендациях ВОЗ нет важной рекомендации носить и регулярно менять маски.

Коронавирус: распространение заболевания в онлайн-режиме

Глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что способность вируса к распространению, судя по последним событиям, только усиливается.

По словам Сяовея, коронавирус способен передаваться и в инкубационный период, который длится от одного дня до двух недель (в среднем — 10 дней). Штамм вируса 2019-nCoV уже распространился более чем в десяти странах мира: Сингапуре, Непале, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде, Франции, США, Австралии, Канаде, Южной Корее и Японии. Вечером 27 января также появилась информация о случае заражения в Камбодже.

Власти Китая предпринимают серьезные меры для преодоления эпидемии коронавируса: 13 городов находятся на карантине, проводятся проверки на блокпостах, прекращено междугороднее автобусное сообщение в восточной провинции Шаньдун, где проживают 100 млн человек, а также в Пекине и Шанхае. Школы и университеты китайской столицы закрыты.