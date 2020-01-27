Китайський коронавірус. Фото: Pixabay

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Ракурс

Китайський коронавірус 2019-nCoV, спалах якого було зафіксовано у грудні-січні, впродовж останньої доби забрав життя ще 24 осіб — влада країни офіційно підтвердила 81 летальний випадок внаслідок зараження на новий штам вірусу. Загалом по усій країні кількість осіб, які заразилися на смертельний респіраторний коронавірус, різко зросла до 2750.

«Ракурс» зібрав інформацію про новий коронавірус 2019-nCoV, симптоми хвороби та його поширення у світі.

Коронавірус у Китаї: з чого усе почалося

Коронавіруси — це велика родина респіраторних вірусів, що стають причиною широкого спектра захворювань — від простої застуди до тяжкої пневмонії. Коронавіруси вперше були ідентифіковані вченими у середині 1960-х років. На сьогодні вакцин проти нового коронавірусу 2019-nCoV не існує, однак вчені розшифрували геном цього вірусу, роботи над винайденням вакцини стартували. Головними способами боротьби з 2019-nCoV вважаються медико-санітарні заходи та карантин.

Новий штам коронавірусу відомий під назвою 2019-nCOV. Його зафіксували 8 грудня в місті Ухань — столиці провінції Хубей у континентальному Китаї, де мешкає близько 11 млн осіб. Розповсюдження коронавірусу, ймовірно, почалося з місцевого ринку морепродуктів, знаного як wet market (мокрий ринок), де також продавали живих і вбитих тварин та птахів.

Згодом було встановлено, що інфіковані на китайський коронавірус 2019-nCOV люди працювали або відвідували оптовий ринок в Ухані.

1 січня понад 600 торгових майданчиків в Ухані закрили на дезінфекцію та санітарну обробку. Станом на 11 січня у місті було зареєстровано 41 випадок пневмонії, а дослідження підтвердили зараження саме на новий коронавірус 2019-nCoV.

Новий коронавірус відрізняється від збудника грипу, аденовірусної інфекції, пташиного грипу та близькосхідного респіраторного синдрому. Після виявлення вірусу 2019-nCOV Всесвітня організація охорони здоров’я, зважаючи на невстановлений на той час механізм його передавання, видала загальні рекомендації, котрі підходять для мінімізації зараження ГРВІ. ВООЗ також вирішила не застосовувати будь-які обмеження щодо торгівлі або подорожей до Китаю.

Коронавірус: симптоми хвороби

Головними симптомами коронавірусу 2019-nCOV є гарячка та утруднене дихання. Мандрівникам рекомендують звернутися до лікарні при появі симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання, які виникли під час подорожі або після неї.

Клінічними проявами китайського коронавірусу 2019-nCOV у інфікованих були: лихоманка, кашель, ускладнене дихання. Водночас деякі пацієнти з підтвердженим захворюванням на новий штам коронавірусу скаржилися на діарею, нудоту, головний біль, відчуття стиснення у грудях, шлункові розлади та кон'юнктивіт.

Вважається, що симптоми китайського коронавірусу можуть з’явитися щонайменше за один-два дні, а найпізніше — за 14 днів після інфікування.

Хвороба викликає ураження легень і пневмонію. Більш легкі випадки подібні до грипу чи застуди. На думку лікарів, перебіг хвороби та ймовірність одужання інфікованого залежить від його імунітету. Відомо, що більшість померлих мали проблеми зі здоров’ям. Зокрема, у зоні ризику — люди літнього віку та люди зі слабким імунітетом.

Державний комітет охорони здоров’я Китаю також відстежує можливі дані про мутації коронавірусу. Генеральний директор Китайського центру контролю та профілактики захворювань Гао Фу заявив, що вірус мутує та адаптується, що значно ускладнює ситуацію. Також Національна комісія з охорони здоров’я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCOV людині від людини.

Новий коронавірус 2019-nCoV: що кажуть вчені

Вчені погоджуються з думкою, що осередком виникнення нового коронавірусу 2019-nCoV є оптовий ринок в Ухані. У новому дослідженні, опублікованому в Journal of Medical Virology, вчені на основі генетичного аналізу заявили, що першоджерелом 2019-nCoV стала гадюка, яка раніше поласувала зараженою летючою мишею, а потім і сама стала обідом для людини. Передача вірусу від тварини до людини не є чимось сенсаційним: геморагічна лихоманка Ебола і вірус Зіка також «прийшли» до людей від тварин та комах.

Окрім цього, дослідники виявили, що китайський коронавірус входить до того ж сімейства вірусів, що і SARS-CoV (атипова пневмонія) і MERS-CoV (близькосхідний респіраторний синдром). Це свідчить про те, що перші інфіковані перейняли їх безпосередньо від певних видів тварин.

Рекомендації ВООЗ щодо китайського коронавірусу

У той час як делегація ВООЗ полетіла до Китаю, щоб оцінити реальну ситуацію з коронавірусом 2019-nCoV, на сайті організації було оприлюднено стандартні рекомендації щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ. Отже, потрібно:

часто мити руки або обробляти їх дезінфекційними засобами;

не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо варто поводитися обережно;

під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустину треба негайно викинути та помити руки;

уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

у разі підвищення температури тіла, кашлю й утрудненого дихання якнайшвидше звернутися до лікаря, ознайомити його з історією своїх подорожей;

відвідуючи живі ринки в районах, де зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникати контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами.

Також у ВООЗ радять:

мити руки з милом після контакту з тваринами або продуктами тваринного походження;

уникати будь-якого контакту з безхатніми тваринами, що мешкають на території ринку;

не торкатися очей, носа та рота брудними руками;

уникати контакту з потенційно зараженими тваринними залишками або рідинами на ґрунті або частинами предметів магазину або зооринку;

уникати споживання сирих або недостатньо оброблених продуктів тваринного походження.

До групи професійного ризику ВООЗ відносить працівників бійні, зооринків, ветеринарів, а також інших осіб, що контактують з живими тваринами та продуктами тваринного походження.

Перший випадок коронавірусу 2019-nCoV в Україні? Що каже МОЗ

У МОЗ запевняють, що Україна продовжує виконувати усі технічні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо запобігання розповсюдженню нового штаму коронавірусу.

«В аеропорту «Бориспіль» з 26 січня проводиться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Мандрівники із симптомами ГРВІ будуть направлятися на подальше медичне обстеження з тестуванням на коронавірус», — зазначають у МОЗ.

Також Міністерство охорони здоров’я створило оперативний координаційний штаб із залученням провідних епідеміологів, інфекціоністів, науковців та інших спеціалістів.

На сьогодні відомо про три підозри на коронавірус 2019-nCoV в Україні. Два випадки не підтвердились. За результатами лабораторного дослідження у цих випадках підтверджено грип. Діагностика третього випадку триває, повідомили у профільному відомстві.

Водночас деякі фахівці розкритикували роботу МОЗ щодо протидії поширенню китайського коронавірусу.

«РНБО має негайно зібратися і прийняти адекватні рішення, тому що заходів, затверджених на засіданні оперативного координаційного штабу при МОЗ 24 січня, на сьогодні явно недостатньо», — зазначає у фейсбуці завідувач лабораторії імунореабілітології в Інституті мікробіології та імунології ім. Мечникова Андрій Волянський.

На думку Волянського, летальність у 5% в місті Ухань — вкрай високий показник. Також він зауважує, що проводити температурний скринінг пасажирів, що прилітають прямими рейсами з Китаю, замало. Потрібно негайно взяти під контроль не лише прямі туристичні чартери, але і всіх транзитних пасажирів з Китаю. Транзитних пасажирів з Китаю, на переконання імунолога, потрібно ізолювати на 12‒14 днів.

Також Волянський додав, що в оприлюднених міністерством рекомендаціях ВООЗ немає важливої рекомендації носити та регулярно змінювати маски.

Коронавірус: поширення захворювання в онлайн-режимі

Глава Національної комісії охорони здоров’я Китаю Ма Сяовей заявив, що здатність вірусу до поширення, судячи з останніх подій, тільки посилюється.

За словами Сяовея, коронавірус здатен передаватися і в інкубаційний період, який триває від одного дня до двох тижнів (в середньому — 10 днів). Штам вірусу 2019-nCoV вже поширився більш як у десяти країнах світу: Сінгапурі, Непалі, В’єтнамі, Малайзії, Таїланді, Франції, США, Австралії, Канаді, Південній Кореї та Японії. Ввечері 27 січня також з’явилася інформація про випадок зараження у Камбоджі.

Влада Китаю вживає серйозні заходи для подолання епідемії коронавірусу: 13 міст перебувають на карантині, здійснюються перевірки на блокпостах, припинено міжміське автобусне сполучення у східній провінції Шаньдун, де мешкають 100 млн осіб, а також у Пекіні та Шанхаї. Школи та університети китайської столиці зачинено.