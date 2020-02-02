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Епідемія коронавірусу: у Таїланді заявили про успішне лікування хворих, фото: Kunsan Air Base

Епідемія коронавірусу: у Таїланді заявили про успішне лікування хворих

2 лют 2020, 17:39
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Вплив коронавірусу на організм значно зменшується після одночасного прийому ліків від грипу та ВІЛ.

Співробітники лікарні Раджавіті в Бангкоку провели дослідження. Про це повідомляє Reuters.

Фахівці зазначають, що стан пацієнтів покращився після прийому препарату проти ВІЛ «Лопінавір/Ритонавір». Великі дози озельтамівіру, призначеного для лікування грипу, також позитивно впливали на організм людей протягом 48 годин. Серед них — 70-річна китаянка з Уханю, епіцентру поширення небезпечної пневмонії. У жінки 10 днів поспіль фіксували коронавірус.

Медики продовжують аналізувати ситуацію. Фахівці заявили, що ще не мають остаточного методу лікування.

Стан 70-річної жінки задовільний, — заявили лікарі.

Експерти назначили додаткові дослідження. Це дасть змогу визначити варіант лікування. Поєднання ліків від ВІЛ та грипу будуть застосовувати для лікування заражених у тяжкому стані.

У Таїланді заявили про 19 випадків зараження. Вісім хворих уже вилікувалися.

Нагадаємо, кількість заражених збільшується і в країнах Європи. У Німеччині таких пацієнтів зафіксовано 10. На ранок 2 лютого 2020 року зареєстровано 14 568 підтверджених випадків у світі.


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