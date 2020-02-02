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Китайський коронавірус: кількість заражених у Німеччині зросла до 10 осіб, фото: Needpix

Китайський коронавірус: кількість заражених у Німеччині зросла до 10 осіб

2 лют 2020, 16:55
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Епідемія коронавірусу поширюється у Європі.

У Німеччині кількість заражених зросла до 10 осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Пацієнтів відправили до міста Гермерсхайм. Місцева влада заявила, що заражених доставили з лікарні Франкфурту-на-Майні. Всього 124 пасажири евакуйовані з Уханя 1 лютого німецьким військовим літаком. Медики перевірили показники громадян.

На території Гермерсхайму в казармах бундесверу розмістили 113 осіб. У двох з них і виявлено коронавірус. На карантині залишаються решта 111. Раніше у Німеччині вже зафіксували вісім випадків зараження коронавірусом. Всього пацієнтів з пневмонією десятеро.

Раніше у міністерстві охорони здоров’я заявили, що у світі хворих на коронавірус збільшується. На ранок 2 лютого 2020 року зареєстровано 14 568 підтверджених випадків. Всесвітня організації охорони здоров’я 30 січня оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення.


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